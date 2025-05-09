Metruk binaya 'Horoz' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 22 Nisan günü yapılan baskında ilginç bir adres ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı ihbar edildi.

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21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Aralarında metruk yapının sahibi olduğu belirlenen ve horoz dövüşünü organize eden kişilerin de bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

3 HOROZ GEREKLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİ

Zanlıların horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları tespit edildi. 21 şüpheliye, hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamaktan toplam 194 bin 187 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyon neticesinde; 3 adet horoz ve 10 bin lira para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Horozlar ilgili birime teslim edildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. isimli kişiye de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve “5199 SKM” suçlarından, organizasyonu sağlayan S.B. ve K.C. isimli zanlılara ise “5199 SKM” suçundan işlem yapıldı.