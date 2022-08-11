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Metropolis Antik Kenti'ndeki hamamın 'kazan dairesi' gün yüzüne çıkarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan Metropolis Antik Kenti'nin tarihi hamamında 'kazan dairesi' olarak adlandırılan, ısı kaynağı sağlayan tonoz bölümü, ortaya çıkarıldı. Tonozun 2 yıl süren çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Romalıların kurdukları merkezi ısıtma sistemi olan 'Hypocaust' yöntemi kullanılmış. Hamamlar hem tabandan hem duvara yerleştirilen delikli tuğlalar vasıtasıyla ısıtılıyor. Burada ısıtmanın ilk basamağında oluşturulan kazanlar yer alıyor" dedi

11.08.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İzmir'in Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen kazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor.

     

  • DHA'nın haberine göre antik kent ve çevresinde 1990'dan bu yana devam eden çalışmalarda, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik dönemde görülen ilk yerleşim izleri ortaya çıkarıldı.

     

  • Bu izlerin ayrıca Arkaik ve Klasik Çağ, Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar uzandığı çalışmalarla görüldü.

     

  • Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, şehrin en önemli yapılarından Helenistik tiyatronun çevresinde yürütülüyor. Son 2 yıldır sürdürülen çalışmalarla antik kentin tarihi hamamındaki kazan dairesi de gün yüzüne çıkarıldı.

     

  • 'SON DERECE GENİŞ ALAN, ÖZENLE ÇALIŞMALI'

    Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, "Hamamın yer aldığı bina, 6 bin metrekarelik büyük bir alana sahip. Burası son derece geniş bir alan, özenle çalışmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz tonozlu galeri de binanın en önemli salonlarından biri. 'Servis koridoru' olarak kullanılan alan.

     

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