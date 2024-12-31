Metroda ‘oyun dışı’ kaldı

Squid Game tanıtımı için metro istasyonuna giren kostümlü oyuncular, Netflix'in popüler dizisinin Türkiye tanıtımını çekecekti. Sırayla metroya binen oyunculardan sonuncusu dışarıda kaldı. Senaryonun parçası olarak mı yoksa tesadüfen mi oldu bilinmez, ortaya sosyal medyada viral olan görüntüler çıktı.

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