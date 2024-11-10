Metroda duygulandıran anlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

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DHA'nın haberine göre metroda seyahat edenler sirenlerin çalmasıyla oturdukları koltuklardan kalkarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ölümünün 86'ncı yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde metroda seyahat edenler yapılan anonsun ardından, sirenlerin çalmasıyla koltuklarından kalktı. Yolcular önce saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı'nı okudu.İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yolcular seyahatlerine devam etti.