Olay yerinde keşif talep edildi

20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Metrobüste 23 Eylül 2016 günü Acıbadem durağında şoföre şemsiyeyle saldırıp 11 kişinin yaralanması, birçok aracın da zarar görmesine neden olan yolcu Murat Akbulut'un olaydan 2 yıl sonra yargılanmasına devam edildi.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu şikayetçiler katıldı. Bazı mağdurların şehir dışında olması nedeniyle ifadelerinin alınması için talimat yazıldığını belirten mahkeme hakimi, taraflara talepleri olup olmadığını sordu.
“BARİYERLERİN DIŞINA ÇIKMAMALIYDI”
Olaydan dolayı zarar gören ve aracı hasar alan bir mağdurun avukatı Hüseyin Altay, yaşanan kazada metrobüsün bariyerlerin dışına çıkmaması gerektiğini belirterek, metrobüs hattını çevreleyen bariyerlerin yeterli güvenliğe sahip olup olmadığını, olaydan sonra bariyerlerde güçlendirme çalışması yapıldığının mahkemece araştırılmasını talep etti.
OLAY YERİNDE KEŞİF TALEBİ
Sanık Akbulut’un avukatı ise müvekkilinin kusur durumunun objektif olarak değerlendirilip bir raporla belirlenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını istedi.
MAHKEMEDEN CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Mahkeme hakimi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak söz konusu olay sonrasında metrobüs bariyerlerinde güçlendirme yapılıp yapılmadığını, metrobüsün bariyeri aşma nedeniyle ilgili beyanda bulunarak bu duruma ilişkin belgelerin sunulmasına karar verdi. Bu cevaplardan geldikten sonra sanık avukatının olay yerinde keşif talebinin değerlendirileceğini kaydeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!