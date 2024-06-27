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        Haberler Gündem Güncel Metrobüs üst geçidi yenileme çalışmasında 2. gün: Trafikte yoğunluk | Son dakika haberleri

        Metrobüs üst geçidi yenileme çalışmasında 2. gün: Trafikte yoğunluk

        İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde 75 günlük yenileme çalışması dün başladı. Çalışmalar nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:13
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          İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması başlatıldı.

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          75 gün sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 kara yolu Ankara istikametinde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı.

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          Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

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          İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.

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