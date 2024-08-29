Bugün sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi. Sefaköy mevkinde kontrolden çıkan metrobüs, karşı yönden gelen diğer metrobüse yandan çarptı. 1 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle, seferler iki yönde de durduruldu ve uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Peki, metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte, detaylar...