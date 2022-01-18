Metro inşaatında çalışan bir işçi; "Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü" diye konuştu. Yaşanan iş kazası sonrasından işçinin düştüğü yere demirler çakılarak kapatıldığı görüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.