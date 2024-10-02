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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk'ten PFDK sevklerine tepki! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk'ten PFDK sevklerine tepki!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya, PFDK'ye ve Beşiktaş'a tepki gösterdi. İşte Metin Öztürk'ün sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:32
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        • 1

          Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "OKAN HOCAYA GÜVENİYORUZ"

          Bir sakatımız var, Osimhen ama kral Icardimiz var. Bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu bir maraton. 8 maçımız var. Hedefimiz ilk 8'de olmak, bunu başaracağımıza inanıyoruz. Okan hocaya ve futbolcularımıza güveniyoruz.

        • 3

          OKAN BURUK'UN PFDK SEVKİ

          Şaşkınlıkla takip ediyorum. Benim bildiğim, hakaretten sevk... Şimdi hakaret ise ne yapar, bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok.

        • 4

          BATSHUAYI'NİN PFDK SEVKİ

          11 gün önceki bir olaydan bahsediliyor Batshuayi için. Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Yine aynı maçta, Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var. Algı operasyonu bu tamamen. Neresinden tutsanız dökülüyor. 11 yıldır şampiyon olamayan kulüp otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanılamıyor. 3-0'dan sonra o penaltı olmasa, hakem yardımlarına koşmasa 5-6 olurdu. Biz işimize bakacağız. Bu federasyonun iyi işler yapacağına inanıyoruz. Germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara mutlaka cevap vereceğiz.

        • 5

          ACUN ILICALI'YA: "GİTSİN MAHALLESİNDE OYNASIN"

          Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın.

        • 6

          "TFF İZNİ İPTAL EDİNCE KALDIRDIK"

          İllegal bahis söylemi de vardı. Hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Biliyorsunuz ki bize bir spor kanalı, reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Bir sponsporluk anlaşması yaptık. Bir maçta sırtta reklamları yayınlandı. Gerek kamuoyundan gerek taraftarımızdan tepki geldi. Biz TFF'den izin aldık bu reklam için. TFF de sorumluluğu bizde almak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün TFF izni iptal edince kaldırdık.

        • 7

          "RTÜK, İLLEGAL BAHİSTEN KİME CEZA VERDİ"

          İllegal bahis çok önemli konu. Şuna bakmak lazım, 2021 yılıydı sanırım, bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi. Bu hangi kanaldı hatırlamıyorum, Acun Bey biliyordur o kanalı. O ceza niye gelmiş, illegal bahis siteleri reklamı yayınladığı için geldi. Bilginize.

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