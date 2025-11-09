Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Metin Öztürk'ten Kocaelispor'a tepki: İlgili kurumları göreve davet ediyorum! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk'ten Kocaelispor'a tepki: İlgili kurumları göreve davet ediyorum!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk , Kocaelispor Başkanı Recep Dural'a yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 23:36 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metin Öztürk'ten Kocaelispor'a tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine cevap verdi.

        Maç sonrası Kocaelispor cephesinden gelen sözlere tepki gösteren Metin Öztürk, açıklamasında Türk futbolunun değerlerine vurgu yaptı.

        Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir."

        Maç sonrası stattaki ortamı da eleştiren Öztürk şu ifadeleri kullandı:

        "Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa