Metin Öztürk'ten Kocaelispor'a tepki: İlgili kurumları göreve davet ediyorum!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine cevap verdi.

Maç sonrası Kocaelispor cephesinden gelen sözlere tepki gösteren Metin Öztürk, açıklamasında Türk futbolunun değerlerine vurgu yaptı.

Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir."

Maç sonrası stattaki ortamı da eleştiren Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."