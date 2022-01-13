Galatasaray'da sular durulmuyor... Yeni teknik direktör Domenec Torrent sahaya inerken İspanyol çalıştırıcının ekibinde görü nen Marc Gonzalo Martinez'in sosyal medya paylaşımları eleştirilere neden oldu. Çeşitli televizyon programlarına katılan ve reklam filmlerinde oynayan Marc Gonzalo Martinez'in bir programda "Hangi takımlısın" sorusuna "Beşiktaşlıyım" yanıtını vermesi üzerine sosyal medyada taraftarlar bu duruma büyük tepki gösterdi.

METİN ÖZTÜRK'TEN "MALUM TAKIM" ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya hesabındaki bilgiye göre UEFA Pro Lisansı da bulunan Marc Gonzalo Martinez'in Instagram'daki Carrusca formasına yazdığı açıklama da yoğun tepki çekti. Bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen Carrusca'nın formasıyla paylaştığı fotoğrafa "Bir zamanlar çok yetenekli bir oyuncu vardı ama malum takım ona hak ettiği şansı vermedi. Saygı duyun!" İfadelerini kullanırken geçen seçimde başkan adayı olan divan kurulu üyesi Metin Öztürk de bu durumu sert dille eleştirdi.

Metin Öztürk "Tercümanımız Mert Çetin'in yerine getirilen Marc Gonzalo Martinez, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu söylüyor, Galatasaray'a 'Malum takım' diyor, siz de onu alıp iletişimimizde köprü olma görevi veriyorsunuz öyle mi?" ifadelerini kullandı.