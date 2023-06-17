Metin Milli hayatını kaybetti

METİN MİLLİ HAKINDA

Metin Milli, 1 Mayıs 1943'te Mardin'de dünyaya gelmişti. Milli, yaptığı müziği 'çok sesli hafif Türk sanat müziği' olarak adlandırıyordu. Metin Milli, TRT destekli bu yeni türün 1990'lı yılların başlarına kadar Türkiye'de belli başlı öncüleri arasında yer almıştı.

'Çiçekler Yasta' adlı parçasının yer aldığı 'Merhaba' albümü ile Milli, patlama yaptığı 1983'ün flaş sanatçısı olmuştu. Müziği pek çok meslektaşının aksine para kazanmak için değil zevk için yaptığını ifade eden sanatçı, ticaretten kazandığını müziğe aktarmış ve bu yolda hiçbir masraftan kaçınmamıştı.