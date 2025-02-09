Metin Korkmaz: Tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ya!

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekilirken hakem Oğuzhan Çakır da bir müddet bekledikten sonra maçın tatil edildiğini duyurdu.

Yapılan anonsun ardından stattan çıkan Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, aracına doğru giderken kısa bir açıklama yaptı.

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Korkmaz, takımın sahadan çekilmesinin nedeni olarak penaltı pozisyonunu işaret ederek "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.