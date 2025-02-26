Metin Keçeli: Komedyenler dışlanıyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Metin Keçeli, Kuruçeşme sahilinde kız arkadaşı Tülay hanımla birlikte görüntülendi.

"BÜYÜK BİR KAYIP"

Sektörde yaşanan sıkıntılardan dert yanan Metin Keçeli, komedyenlerin oyunculuk teklifleri alamadığını belirterek; "Bu dertten mustarip çok arkadaşımız var. Dizilerde oynayamadığımız için biz de sezonu sinemayı bekleyerek geçiriyoruz. Komedi filmlerinin sayısı belli. Komedyenlerin, drama ya da aksiyonda tercih edilmemesi bizi zor durumda bırakıyor. Bunu izleyicilerin talep ettiğini söyleyemeyiz. Bizim isimlerimiz açıkçası yapımcıların önüne gitmiyor. Dışarıda bırakılmamız hem sektör hem de bizler için büyük bir kayıp. Susuyoruz. 35 yıldır sinema sektörüne emek vermişim ve bugün susup kalıyorum. Bazı işgüzar insanların bizim için yarattıkları bu durumu hoş karşılamıyorum" diye konuştu.

Öte yandan dün akşam Ortaköy'de yan yana bulunan 3 katlı 2 ahşap binada yangın çıktı. Metruk olduğu belirlenen binaların birinde kısmi çökme meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balkona çıktığı esnada yangın çıktığını fark eden ve ihbarda bulunan mahalle sakinlerinden oyuncu Metin Keçeci, "Balkona çıktım. Hemen benim alt sokakta iki tane yan yana tarihi evler var. Biliyorum burayı çünkü belli saatlerde gece kedimi dışarıya çıkartıyorum. Bir baktım balkondan yangın, hemen polisi aradım, adresi verdim. Tabi ben de biraz panik yaptım. İnsan heyecanlanıyor. Allah korusun olumsuz bir şey olmasın. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Dar sokaklara itfaiye aracının geçebileceği şekilde alan bırakılması lazım, çok zorlandı arkadaşlar gelirken. Kimseye bir şey olmadı en güzel yanı o, inşallah bir daha yaşanmaz böyle şeyler" dedi.