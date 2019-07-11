Ve bu süreçte onun ameliyatında yanında olabilmek, sonrasındaki süreçte ailemle beraber vakit geçirebilmek benim için çok önemliydi. Ne olursa olsun hayatımızdaki her kişi birlikte olduğumuz ailesi olduğumuz yada dostluk kurduğumuz her kişiye ben, adil hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım. Bugüne kadar hep böyle davrandım bundan sonra da hep öyle davranacağım.