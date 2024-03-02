Metin Arolat: Vay... Üniversite yılları...
Şarkıcı Metin Arolat, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arolat, duygularını dile getirdi
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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Metin Arolat, üniversite yıllarını andı.
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Metin Arolat, paylaştığı bu fotoğrafa, "Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz" notunu düştü.
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Magazin dünyasının ünlü simaları zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırıyor... Bazı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gün yüzüne çıkıyor...
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Nilüfer
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