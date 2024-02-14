"ÇOK SİNİRLİYİM"

Metin Arolat, kendisinin yakın arkadaşıymış gibi gösterip kadınları kandırıp paralarını alan bir kişiye karşı sevenlerini uyardı.

"Böyle bir paylaşım yapmaktan nefret ediyorum ama harbiden çok sinirliyim ve artık mecbur kaldığımı düşünüyorum" diyen Metin Arolat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma şu ifadeleri not düştü: Bu paylaştığım hesabın sahibi olan arkadaş, benim listemdeki baz kadınlara yazarak musallat olup kendisini çok önemli, geniş çevresi olan zengin bir iş insanı olarak tanıtıp, daha sonra nasıl beceriyorsa bir şekilde bu hanımefendileri kandırarak resmen paralarını çarpmakta. Hem de benim ve bazı kişilerin adını kullanarak... 'Onlar benim çok iyi dostlarım' diye kendisiyle ilgili güven oluşturarak nasıl bir senaryo hazırlıyorsa sanırım gayet inandırıcı. Çünkü kandırdığı bazı hanımefendiler bana bir şekilde ulaşıp bu kişinin benim adımı kullanarak mesela eğer müzikle uğraşan biriyse; 'Metin benim çok iyi dostum, kendisiyle konuştum beni kıramadığı için sana klip çekmeyi kabul etti. Ama sen bana biraz para yollarsan...' gibi nasıl kandırıldıklarını anlattılar.