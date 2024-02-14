Metin Arolat: Çok sinirliyim, mecbur kaldım
Metin Arolat, kendisini yakın arkadaşı gibi gösterip kadınları kandırıp, paralarını alan kişiye karşı uyarıda bulundu. "Çok sinirliyim, mecbur kaldım" diyen Arolat; "Lütfen bu kişi, sizlere de yazarsa itibar etmeyin" ifadelerini kullandı
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Son dönemde adı kullanılarak insanları kandırıp paralarını alan dolandırıcılar tarafından mağdur olan isimlerden biri de şarkıcı Metin Arolat.
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"ÇOK SİNİRLİYİM"
Metin Arolat, kendisinin yakın arkadaşıymış gibi gösterip kadınları kandırıp paralarını alan bir kişiye karşı sevenlerini uyardı.
"Böyle bir paylaşım yapmaktan nefret ediyorum ama harbiden çok sinirliyim ve artık mecbur kaldığımı düşünüyorum" diyen Metin Arolat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma şu ifadeleri not düştü: Bu paylaştığım hesabın sahibi olan arkadaş, benim listemdeki baz kadınlara yazarak musallat olup kendisini çok önemli, geniş çevresi olan zengin bir iş insanı olarak tanıtıp, daha sonra nasıl beceriyorsa bir şekilde bu hanımefendileri kandırarak resmen paralarını çarpmakta. Hem de benim ve bazı kişilerin adını kullanarak... 'Onlar benim çok iyi dostlarım' diye kendisiyle ilgili güven oluşturarak nasıl bir senaryo hazırlıyorsa sanırım gayet inandırıcı. Çünkü kandırdığı bazı hanımefendiler bana bir şekilde ulaşıp bu kişinin benim adımı kullanarak mesela eğer müzikle uğraşan biriyse; 'Metin benim çok iyi dostum, kendisiyle konuştum beni kıramadığı için sana klip çekmeyi kabul etti. Ama sen bana biraz para yollarsan...' gibi nasıl kandırıldıklarını anlattılar.
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"İTİBAR ETMEYİN"
İnsanları kandırmaya devam ettiği sürece yasal yollara başvuracağını söyleyen Metin Arolat, daha sonra sözlerini şöyle sonlandırdı: Bu kişinin daha önceden benim çıktığım bazı sahnelere gelip 'Lütfen birlikte video çekebilir miyiz? Lütfen foto çekebilir miyiz' diye sahneden bir şeyler çekip, bunları sayfasında paylaşıp sonrada 'Bak Metin benim çok yakın arkadaşım' diye ona buna musallat olduğunu öğrenince kendisine ulaşmış ve 'Bir daha böyle bişey yaparsan bu konuda sessiz kalmam' diye kendisini uyarmıştım. Ama kendisini uyarmama rağmen bugün benim adımı kullanarak kandırdığı bir başka hanımefendi daha yine bana ulaşınca artık bu paylaşımı yapmazsam hiç olmayacaktı. Bu paylaşımımda isminin üstünü kapadım, ama bir daha böyle bir şey yaşandığı saniyede artık kanunlar devreye girecek ve o isim herkes tarafından bilinecek. Ayağını denk al dostum. Dostlar lütfen bu kişi sizlere de yazarsa itibar etmeyin.
Fotoğraflar: Instagram, Depo