Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız

Duygu Nebioğlu'nun yıllardır süren suskunluğunu bozmasının ardından Metin Akpınar; "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" açıklamasını yapmıştı.