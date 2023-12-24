Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, babasına yönelik sitemkâr sözlerine devam ediyor. Nebioğlu, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız" ifadelerini kullandı
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
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Duygu Nebioğlu'nun yıllardır süren suskunluğunu bozmasının ardından Metin Akpınar; "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" açıklamasını yapmıştı.
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"BİZLER UMUTLARI KIRIŞMIŞ ÇOCUKLARIZ"
Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra babasına olan sitemini sürekli dile getiren Duygu Nebioğlu, manidar bir paylaşımda bulundu. Nebioğlu, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." mesajını yayımladı.
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"BABAMI BAŞTAN ÇİZMELİYİM" DEMİŞTİ
Duygu Nebioğlu daha önce de 2019'un ocak ayında babası Metin Akpınar'ın bir resmini çizmiş; "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullanmıştı.
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Öte yandan Duygu Nebioğlu, babasıyla yer aldığı bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından silmişti.