Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden iki çocuğu olduğu ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Nebioğlu, 'Umarım hayattadır' dediği bakıcıya ulaştı
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler gündemdeki yerini koruyor.
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21 yaşında Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu'nun açtığı 'babalık davasıyla' gerçek ortaya çıkmış, Akpınar da yaptığı açıklama ile kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu.
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"EŞİMDEN VE HALKIMDAN ÖZÜR DİLERİM"
Usta sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: Bu duyuru, son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.
Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.
İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.
Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.
Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.
Metin Akpınar
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Ayrıca Sevgi Nebioğlu'nun iki çocuğunun olmasıyla Metin Akpınar'ın iki torun sahibi olduğu da öğrenilmişti.
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Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamada, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" ifadelerini kullanmıştı.
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Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurdu.
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"KALBİMDEKİ DERİN YARALAR BİRAZ OLSUN KAPANIYOR"
Duygu Nebioğlu, "Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralar biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikâyesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!" dedi.
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"TAZMİNAT DAVASI İÇİN KENDİSİNİ ARIYORUZ"
Duygu Nebioğlu paylaştığı bu fotoğrafa ise, "Ben hastalanıyorum, hastane nüfus kimliğimi istiyor. Suphiye Ormancı'ya ulaşamıyorlar. Cep telefonu yok o dönem. Çocuk Esirgeme Yurdu hikâyesi başlıyor. Anneye dava aç diyenler hukukta annelik davası diye bir şey yok. Ünlü insanların yorumlarını okuyoruz ne tuhaf hiç mi bilginiz yok. Tazminat davası için kendisini arıyoruz zaten" notunu düştü.
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10 BİN LİRA YOLLADI, O İDDİAYA DAVA AÇACAK
Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'na her ay 10'ar bin lira harçlık gönderdi.
Metin Akpınar'ı derinden üzen bir diğer gelişme ise evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiası. İddiaya göre Akpınar'ın Almanya'da yaşayan ve kendi adını taşıyan 39 yaşında bir de gayrimeşru oğlu var. Metin Akpınar, söz konusu iddianın sahibi Onur Akay'a dava açacak.
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Bu arada yakınları, Metin Akpınar'ın geçirdiği zor günlerin sağlığını etkilemesinden bir hayli endişe ediyor. Zira, iki yıl önce dört saat süren ameliyatla Akpınar'ın kalbine stent takıldı.
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MİRASININ ¾'ü ONLARIN
Metin Akpınar ile kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Birlikte oturup uzun uzun sohbetler edip ayrı geçen zamanların telafisi için çaba harcayıp harcamayacaklarını önümüzdeki günlerde / aylarda göreceğiz.
Kesin olan şu; Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Metin Akpınar’ın yasal mirasçısı.
Miras Hukukuna göre; miras bırakan kişinin altsoyu (çocukları, torunları ve torunlarının çocukları) ve eşi esas mirasçılarıdır. Sağ olan eşi ¼ oranında paya sahip olurken, kalan ¾ oranı çocukları arasında paylaştırılmaktadır. Eğer mirasçının nikâhlı bir eşi bulunmuyorsa ya da ölmüşse pay direkt altsoyuna kalır.
Bunun sonucunda, Metin Akpınar’ın mirasının ¼’ü eşi Göksel Akpınar’ın ¾’ü ise yarı yarıya olmak üzere Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu’nun. Miras; nakit para, gayrimenkul, hisse senedi ve diğer bütün yatırımları içeriyor. Varisler, mirastan faydalanabildiği gibi miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulur. O sorumluluktan sağ olan eş, ¼, çocuklar ise ¾ oranında pay sahibidir. Mirasçıların reddi miras yaparak miras bırakanın miraslarını ve borçlarını kabul etmeme hakkı da bulunuyor.