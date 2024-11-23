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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! 23-24 Kasım hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu raporu

        Meteoroloji'den hafta sonu hava durumu uyarısı! 23-24 Kasım hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu planı olan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Bugün Marmara Bölgesi'nde başlayan sağanak yağış sebebiyle bazı İDO-BUDO seferleri iptal edildi. Öte yandan Meteoroloji'den de bazı bölgeler için kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar uyarısı geldi. Peki 23-24 Kasım hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 08:42
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        • 1

          Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte MGM son dakika hava durumu uyarısı ve il il hava durumu tahmini

        • 2

          44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

          Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova.

          "Turuncu" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun batısında sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Termometre, düne göre 5 derece soğuyor. Sıcaklıkların, yarın da 5-7 derece düşmesi bekleniyor. 44 kent içinse "turuncu" ve "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

          MARMARA, EGE, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

          Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        • 4

          Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        • 5

          İL İL HAVA DURUMU

          İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 6

          KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ADANA: 24, Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANTALYA: 22, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        • 7

          HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

          MERSİN: 21, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

          AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

          SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

          TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

          ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

          KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

          MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

          DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

          GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

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