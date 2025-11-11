Meteoroloji'den hava durumu raporu: Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporları geldi. Yağışlı bir güne uyanan İstanbullular güncel hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, MGM hava durumu raporu
Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu. Meteoroloji, sağanak yağışların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Peki 11 Kasım’da hava durumu nasıl?
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgeleri içinse sağanak uyarısında bulundu.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu
İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23,Parçalı bulutlu
BURSA: 23, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu yarın gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 19, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 16, Az bulutlu
MALATYA: 20, Az bulutlu
