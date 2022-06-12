Meteoroloji uyardı! Yarın Ankara'da hava durumu nasıl olacak? 12 Haziran Pazar Ankara'da sağanak yağış var mı? Başkentte yağmur ne zaman sona erecek?

Ankara'da yağış etkisini 1 haftadır sürdürürken Ankara'da yaşayanlar yağmurun ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Yağışlar devam mı edecek, sıcaklıklar düşecek mi merak konusu oldu. Peki Yarın Ankara'da hava durumu nasıl olacak? 12 Haziran Pazar günü Ankara'da sağanak yağış var mı?

YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı. Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent’in birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.