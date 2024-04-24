Bugün hava nasıl? İşte 25 Nisan hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, toz taşınımı var mı? İşte 25 Nisan Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayının sonlarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 25 Nisan Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 25 Nisan Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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25 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu olsa da güneş de kendini yer yer gösterecek. Sıcaklıklar 22 dereceyi bulacak.
İzmir de İstanbul gibi bulutlu olacak. Her zaman ılıman bir iklime sahip olan İzmir, bugün 25 dereceyi görecek.
Ankara'da ise 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklara rağmen hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.
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25 NİSAN PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Havalardaki değişkenlik bugün de kendini gösterecek. Ülkenin bir ksımı güneşli, bir kısmı yağmurlu bir kısmı da rüzgarlı olacak. Ancak genel anlamda 81 ilde de hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyredecek.
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METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji bugün için Marmara, Ege ve Karadeniz'in bir kısmı için toz taşınımı uyarısı verdi. Alerjisi olan vatandaşların bugün dikkatli olmaları gerekiyor.