Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl, toz taşınımı hangi illerde ne zaman olacak? 25 Nisan Perşembe bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 25 Nisan hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, toz taşınımı var mı? İşte 25 Nisan Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 23:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayının sonlarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 25 Nisan Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 25 Nisan Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          25 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu olsa da güneş de kendini yer yer gösterecek. Sıcaklıklar 22 dereceyi bulacak.

          İzmir de İstanbul gibi bulutlu olacak. Her zaman ılıman bir iklime sahip olan İzmir, bugün 25 dereceyi görecek.

          Ankara'da ise 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklara rağmen hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak.

        • 3

          25 NİSAN PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Havalardaki değişkenlik bugün de kendini gösterecek. Ülkenin bir ksımı güneşli, bir kısmı yağmurlu bir kısmı da rüzgarlı olacak. Ancak genel anlamda 81 ilde de hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde seyredecek.

        • 4

          METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

          Meteoroloji bugün için Marmara, Ege ve Karadeniz'in bir kısmı için toz taşınımı uyarısı verdi. Alerjisi olan vatandaşların bugün dikkatli olmaları gerekiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Hamas: İsrail süreci uzatıyor
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Habertürk Anasayfa