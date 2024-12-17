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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji uyardı! Bu görüntü ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Bu görüntü ortaya çıktı

        Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından Sinop'ta 40'a yakın yük gemisi doğal limana demirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:12
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

        Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

        Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.

        Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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        #Sinop
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