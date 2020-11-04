Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2),Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı yönlerden hafif ara sıra orta, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2),Mersin’in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2),Mersin'in doğusu (Tarsus, Çamlıyayla),Adana il geneli ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir’in doğusunda yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına, Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa),Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa),akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa),Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde doğusu güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.