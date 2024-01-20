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        Haberler Gündem Meteoroloji uyardı: 20 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

        Meteoroloji duyurdu: 20 Ocak bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 00:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:48
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        • 1

          Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          BUGÜN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul hafta sonuna kuvvetli sağanak ile giriş yapacak. Hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece arasında seyrederken; İstanbulluların şemsiye ile dolaşması gerekecek.

        • 3

          Ankara da Cumartesi gününe yağmurla girecek ancak yağmur çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek.

          İzmir yarın ılık ama yağışlı bir güne uyanacak. 19 dereceye varan sıcaklıklara rağmen yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek.

        • 4

          20 OCAK TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye yarın yağmura teslim oluyor. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bursa'da kuvvetli sağanak beklenirken diğer iller de kuvvetli olmasa da yağmurlu bir gün geçirecek. Ancak genel olarak bu hafta sonu da ılık bir hava hakim olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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