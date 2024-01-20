20 OCAK TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye yarın yağmura teslim oluyor. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bursa'da kuvvetli sağanak beklenirken diğer iller de kuvvetli olmasa da yağmurlu bir gün geçirecek. Ancak genel olarak bu hafta sonu da ılık bir hava hakim olacak.