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Yarın sabaha dikkat! Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli bir uyarı geldi. Buna göre yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtına beklendiği açıklandı. Yapılan uyarıda, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi

Giriş: 11.11.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji saat verdi! Kuzey Ege için fırtına uyarısı - Güncel haberler
Meteoroloji saat verdi! O bölge için fırtına uyarısı
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın yaşanması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

AA'da yer alan Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ihtimali bulunuyor.

SAATTEKİ HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamaya neden olabilecek fırtınanın gece yarısına doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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