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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Meteoroloji hava durumu uyarılarını duyurdu. Marmara Bölgesi için sağanak yağış beklentisi olduğu açıklandı. Gün içinde dışarda işleri olan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak merak ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. İşte 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:08
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte, 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

          UYARILAR

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 3

          BÖLGELERİMİZDE HAVA

          MARMARA

          Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ve İstanbul ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          EDİRNE °C, 37°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İSTANBUL °C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı

          KIRKLARELİ °C, 34°C

          Parçalı bulutlu

          KOCAELİ °C, 33°C

          Parçalı ve az bulutlu

          EGE

          Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

          İZMİR °C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          MANİSA °C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA °C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA °C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY °C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          ISPARTA °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          İÇ ANADOLU

          Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA °C, 37°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ÇANKIRI °C, 38°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ESKİŞEHİR °C, 35°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 4

          KONYA °C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          BATI KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          BOLU °C, 33°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KASTAMONU °C, 34°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SİNOP °C, 32°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ZONGULDAK °C, 27°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        • 5

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA °C, 41°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

          ARTVİN °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          SAMSUN °C, 31°C

          Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

          TRABZON °C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          DOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM °C, 31°C

          Az bulutlu ve açık

          KARS °C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          MALATYA °C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

          VAN °C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR °C, 42°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP °C, 41°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT °C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          ŞANLIURFA °C, 42°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6
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