Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yağmur var - 21 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yağmur var - 21 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 33° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Güneşli 32°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.