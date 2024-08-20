Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme

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İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yeni flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayı gerçekleştiren 3 suikastçı kaçtığı Romanya’da yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirilecek. Gündemi sarsan olayın şüphelilerin yakalanma detayları da ortaya çıktı.İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yeni flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayı gerçekleştiren 3 suikastçı kaçtığı Romanya’da yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirilecek. Gündemi sarsan olayın şüphelilerin yakalanma detayları da ortaya çıktı.

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OLAY 15 DAKİKALIK GÖRÜŞMEDEN SONRA YAŞANDI Olay sonra elde edilen bilgilere göre iki Filistinli iş insanı korumalarıyla Zeytinburnu’ndan Kağıthane’de S.A.Z. adlı kişinin ziyaretine geldi. 15 dakikalık görüşmenin ardından, ayrılan 3”lü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda emlakçı işi yapan Anas Abd El Qadı (30) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Anas’ın yakını ve iş insanı Filistinli Fadi M. de ağır yaralandı. İki Filistinlinin, koruması olan emekli asker olduğu öğrenilen E.K. ise ayağından hafif yaralandı. ARACA BİNİP KAÇTI Koruma E.K’nın ifadeleri doğrultusunda olayın detaylarına ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. İncelenen güvelik kamera görüntülerinde, şüphelinin tutukluk yapan silahını attıktan sonra kaçtığı görüldü. İlerde bir araca binen zanlı olay yerinden kaçtı.

3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER Olayla ilgili yapılan çalışmalarda detaylar da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı detaylara göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçıp, kendisini bölge yakınlarında bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. Şüphelilerin kaçarken kullandığı 2 otomobili bulan emniyet görevlileri, kiralık olduğu belirlenen 2 otomobilde yaptıkları aramada, bir silah ele geçirdi. SALDIRIDAN 2.5 SAAT SONRA YURT DIŞINA KAÇTILAR Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendi, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024’te yani olaydan 2.5 saat sonra 00.48’de Kırklareli’nden yurt dışına çıktıları tespit edildi. REKLAM

OLAYIN FAİLİ BELİRLENDİ Yapılan arşiv araştırmalarında şüphelilerden L.E.E.’nin, olayın faili olan şüphelilerin ulaşımını sağladığı, kendisine yönelik 6 Haziran 2023’te Şişli’de silahlı saldırıda yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden şüpheliler L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. İZLER ROMANYA’YA UZANDI Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan İstanbul Polisi iz sürdü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Bulgaristan’dan Romanya’ya geçtikleri tespit edildi. İnterpol’unda araya girmesiyle uluslararası koordinasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A Romanya’da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İnterpol Daire Başkanlığının ortaklaşa çalışmasından dolayı şüpheliler yakalandı.

İSTANBUL EMNİYETİ ;TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK Soruşturmayı sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama geçti. Açıklamada olayın detaylarına yer veren emniyet müdürlüğü, şüphelilerin Romanya’da yakalandığını ve sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirileceğini belirtti. İşte o yazılı açıklama… REKLAM 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır. ❌Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. ❌Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. ❌Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz.