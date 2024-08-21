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        Haberler Dünya NYT: ABD Başkanı Biden, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdi | Dış Haberler

        NYT: ABD Başkanı Biden, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdi

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 01:55 Güncelleme: 21.08.2024 - 01:55
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        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
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        New York Times (NYT) gazetesi, mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını öne sürdü.

        Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanının Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.

        Haberde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

        Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı.

        Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı.

        Vaddi'nin "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, daha önce Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #nükleer
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