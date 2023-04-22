AA

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in orta kesimleri ve yurdun batı bölgesinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugun 12.00-23.00 saatlerinde kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya'nın doğusu) ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun batı bölgelerinde bugün 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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