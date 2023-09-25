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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var!

        Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 07:22 Güncelleme: 25.09.2023 - 07:27
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        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 31°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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