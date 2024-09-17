Meteoroloji'den uyarı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül İstanbul'a yağmur yağacak mı?
Eylül ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da ise yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara son hava durumu tahminleri...
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'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Yurt genelinde sonbahar ile birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcak hava, yerini yağışlı havaya bıraktı. İşte MGM ile Türkiye geneli hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
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UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava bulutlu ancak güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 28 derece arasında değişecek. Meteoroloji şu an için herhangi bir yağış uyarısında bulunmadı.
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İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, Salı kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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