Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. İşte Meteoroloji tarafından yapılan Türkiye geneli hava durumu tahmini...
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin doğu kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
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