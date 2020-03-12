Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye hem güneşli hem yağmurlu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLER GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı