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Meteoroloji'den kıyı Ege için fırtına, Muğla için sağanak alarmı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışa bekleniyor. Yağışların yaratabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan Kıyı Ege'de etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

04.11.2019 - 07:37 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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