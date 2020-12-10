Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında "Ülkemiz 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarımızda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU
Üç büyük kentimizdeki önümüzdeki üç gün boyunca beklenen hava durumlarının şu şekilde olması bekleniyor;
Ankara; yarın (Perşembe) parçalı az bulutlu ve yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 11 ila 13 dereceler arasında olması bekleniyor.
İstanbul; yarın (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 15 ila 16 dereceler arasında olması bekleniyor.
İzmir; üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 17 ila 19 dereceler arasında olması bekleniyor.
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