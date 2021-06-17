Meteoroloji'den Marmara, Karadeniz ve Ege için sağanak uyarısı - Hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık