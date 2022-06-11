BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.