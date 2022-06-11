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DİKKAT! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? MGM 11-12 Haziran 2022 hafta sonu hava durumu raporu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! MGM 11-12 Haziran hafta sonu hava durumu

Hava durumu 11 Haziran Cumartesi günü raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. MGM'ye göre bugün 6 bölgemizde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşların gündeminde ise "Bugün hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek?" soruları yer alıyor. İşte, MGM 11-12 Haziran hafta sonu hava durumu raporu...

11.06.2022 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. MGM 11 Haziran Cumartesi son dakika hava durumuna göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.  Haftasonu hava durumunu araştıran vatandaşlar "Bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağmur kaç gün sürecek? sorusuna yanıt ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış,  rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. İşte,  İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için MGM 11-12 Haziran Cumartesi Pazar hava durumu raporu...

  • HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 

    Hava durumu hafta genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

  • YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre kuvvetli yağışın 15 Haziran Çarşamba günün kadar sürdüğü gözlemleniyor. Yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

    *Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu tahmin tutarlılığı 1, 2 ve 3. Günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.

  • 11 HAZİRAN BUGÜN HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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