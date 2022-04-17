Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve toz uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLE 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ: Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 29°C, Az bulutlu

ANTALYA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, Az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 22°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS 21°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 27°C, Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 26°C, Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM 16°C, Parçalı bulutlu

KARS 15°C, Parçalı bulutlu

MALATYA 24°C, Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de kuvvetli fırtına, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı bulutlu, batısı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan zamanla 6 ila 8; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 güneyi 9 kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5 m, güneyi 4,0 ila 5,0 m; Görüş: İyi yağışta zayıf.

AKDENİZ: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz zamanla sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren açıkları 5 ila 7 batısı yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Batı Akdeniz'de yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında ve fırtınada zayıf.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.