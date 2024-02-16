Meteoroloji'den kritik uyarı! 16 Şubat Cuma bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "16 Şubat 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak?" İşte 16 Şubat 2024 Cuma MGM ile son hava durumu raporu...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Peki, "16 Şubat 2024 Cuma bugün hava nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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BUGÜN (16 ŞUBAT CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul haftanın son gününde yağışlı bir gün geçirecek. Ayrıca hava soğuk olacak; sıcaklıklar ortalama 6 derece civarında seyredecek.
Ankara ise yağışsız ancak parçalı bulutlu bir güne uyanacak. Başkent'te sıcaklıklar 10 dereceye kadar ulaşacak.
İzmir'de bugün için bir yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak. Yine de yarın İzmir ılık bir gün yaşayacak çünkü sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak.
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BUGÜN (16 ŞUBAT CUMA) HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye kısa birkaç gün de olsa güneşli günler yaşamıştı ancak Cuma günü kış geri geliyor diyebiliriz. Ege bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinin ise bir kısmı yağışsız bir gün geçirecek ancak kalan bölgeler yağmurlu olacak. Doğu'da ise yer yer kar yağışı hakim olacak.
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