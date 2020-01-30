LAPA LAPA! Meteoroloji'den son dakika kıyı kesimler için sağanak, iç kesimler için kar alarmı -

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden, yarın (Cuma)sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli