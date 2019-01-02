Meteoroloji'den İstanbul için çok önemli kar açıklaması

Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç kesimlerde tekrar azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Önümüzdeki günlerde ülkenin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini kaydeden Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın ülkemizin güney ve batı kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Ege'de zamanla Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Cuma günü ülkemizin büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği, yağışların; Doğu Akdeniz ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor"

'HAFTA SONU YURT GENELİNDE KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR'

Hafta sonu yurt genelinde kar ve yağmurun beklendiğini kaydeden Coşkun, "Cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülkemizde yağışların görüleceği, yağışların güney ve batı kıyılar ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Pazar günü, ülkemizin büyük bir bölümünün yağışlı geçeceği, yağışların; güney ve batı kıyılar ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" dedi.

BAŞKENT'TE KAR BEKLENİYOR

Coşkun İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü akşam ve Cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın; Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İSTANBUL'DA ÖNCE YAĞMUR, SONRA KAR

Coşkun, İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların; Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Aralıklarla görülecek kar yağışlarının; hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 santimetre, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere örtü yapması tahmin ediliyor. Rüzgarın; Perşembe günü akşam saatlerinden Cuma günü öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor."

İZMİR'DE YAĞMUR

Coşkun açıklamasında, İzmir'de bugün yağış beklenmediğini belirterek, "Perşembe günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Cuma ve Cumartesi günlerinin ise aralıklarla yağmurlu ancak iç kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Perşembe günü öğle saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" dedi. - Ankara