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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşerken diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 07:32
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        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 29°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        #hava durumu
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        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
        #hava sıcaklığı
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