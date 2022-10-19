Meteoroloji'den flaş uyarı! Sıcaklık düşüyor! 6 kentte şiddetli sağanak!

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Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, pazar gününden itibaren tekrar artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

6 KENT İÇİN ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

CUMA SABAHINA KADAR SÜRECEK Yağışların cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR BEKLENİYOR Doğu Karadeniz’de cuma günü havanın soğumasıyla 1400-1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.