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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ| Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 07:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 07:32
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        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Parçalı bulutlu 12°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 13°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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