Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 8 il için "sarı" alarm! 7 Kasım MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

AA

Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm verildi. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağışın gün boyunca süreceği uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ, GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00'e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK Kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ADANA VE HATAY İÇİN DE UYARI Öte yandan sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.