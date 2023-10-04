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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu

        Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 07:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 07:29
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        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Yağmurlu 12°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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