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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde yurt genelinde sis ve pus oluşması tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 07:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:20
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 16°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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